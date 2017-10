Download

MANAGEMENT

Kurzmeldungen

kurz + bündig 4

Hier werden aktuelle Themen angerissen – zum Nachlesen und Mitreden

Bluemix

Bluemix und die Sicherheit der Clouds 6

Wer möchte schon seine Unternehmensdaten in den USA speichern? Als Reaktion auf das erhöhte Datenschutzbedürfnis der Europäer, das unter anderem in der Europäischen Datenschutzverordnung (Deadline 5/2018) verankert wurde, hat IBM 2014 in Frankurt ein Cloud-Rechenzentrum eröffnet. Dort hat jetzt auch die von IBM entwickelte Cloud-Plattform als Service (Paas), genannt Bluemix, ihren Standort. Was ist Bluemix und was hat sich seit der Eröffnung dieser Entwickler-Plattform im Juni 2014 neues ergeben? Welche Art von Unternehmen setzt Bluemix bereits ein?

POWER9

Die POWER9-Chip-Familie 8

Vor gut einem Jahr hat IBM auf der 28. Hot-Chip-Konferenz den POWER9-Chip vorgestellt, bisher aber noch keine POWER9-Modelle angekündigt. Insofern stellen sich viele Kunden, gerade bei Auslaufen von Leasingverträgen, die Frage: Soll ich POWER8 kaufen oder den bestehenden Vertrag verlängern? Der Autor, Dr. Wolfgang Rother, liefert Fakten für eine fundierte Entscheidung.

IT-MANAGEMENT

Storage News

Neue Magnetband-Speichertechnologie 12

Wissenschaftler von IBM Research, Zürich, haben erstmals Daten mit einer Speicherdichte von 201 Gigabits pro Quadratzoll (rund 6,45 cm²) auf einem vom japanischen Unternehmen Sony Storage Media Solutions entwickelten so genannten Sputtered magnetic Tape-Prototypen geschrieben. Dies entspricht einer Erhöhung der Speicherdichte um das mehr als 20-fache im Vergleich zu neuesten, kommerziell erhältlichen Magnetband-Speichersystemen, wie beispielsweise das IBM TS1155-Bandlaufwerk, das die aktuelle Barium-Ferrit-Technologie einsetzt.

Storage News

Die Software Spectrum Protect Plus 13

Ende August kündigte IBM die neue Storage-Software Spectrum Protect Plus mit Verfügbarkeit im 4. Quartal 2017 an. Die neue Storage-Software vereinfacht die Sicherung von Daten in der Cloud, in virtualisierten und RZ-Umgebungen und natürlich auch für z-Shops.

Produktvorstellung

SpoolMaster 6.1 PTF 1.00 wurde veröffentlicht 14

SpoolMaster spart nicht nur Druckkosten – das modulare Outputmanagementsystem des Wiener Softwarehauses ROHA sorgt für optimale Abläufe, bringt den gesamten Output in die richtige Form, versendet E-Mails und kümmert sich anschließend auch gleich um die digitale Archivierung. Die Softwarelösung wird laufend weiterentwickelt und an neue Anforderungen angepasst. Auch im neuen Release SpoolMaster 6.1 PTF 1.00 gibt es wieder nützliche Features, die den Alltag deutlich erleichtern und viel Licht in den Output-Dschungel bringen.

PROGRAMMIERUNG

Temporal Tables

Die Zeitreise beginnt… Temporal Support in DB2 for 1 – Teil II: Einrichtung und Nutzung 20

Besonders die englischsprachige Literatur über moderne Datenbank-Management-Systeme (DBMS), die der Zeit nun endlich

den gefürchteten Zahn ziehen, bedient sich oftmals des Begriffs „Temporal Support“ (TS). Hin und wieder trifft man auch auf die Abwandlung „Temporal Table Support“. Diese meint zwar dasselbe Feature und beschreibt es eigentlich sogar genauer, sorgt hierzulande aber häufig für temporäre Verwirrung … Um jede Verwirrung zu vermeiden beschreibt der Autor, Patrick Arnold, die Einrichtung und Nutzung der temporalen Datenhaltung Schritt für Schritt im Detail mit sehr aussagefähigen Abbildungen.

Web Query Update

IBM DB2 Web Query for IBM i -der Update auf Version 2.2.0 24

Seit dem 15. April 2016 steht die neue Version zur Verfügung. Die Ankündigung wurde gleichzeitig mit IBM i 7.3 vorgenommen. DB2 Web Query Version 2.2.0 ist Voraussetzung für IBM i 7.3. Mit gültiger IBM DB2 Web Query Software Maintenance ist der Upgrade auf die neue Version kostenfrei. Der Autor, Michael Weber, gliedert die Neuerungen dieser neuen Version in einer „Zeitschiene“, die vor allem auch die vier Hotfixes einschließt, die nach der allgemeinen Verfügbarkeit bis heute eingeführt wurden. Die ScreenShots sind so markiert, dass leicht nachvollzogen werden kann, wo sich die relevanten Informationen/Eingabefelder am Screen befinden. Übersichtliche Tabellen zeigen die Unterstützung der V2.2.0 im Web Browser, resp. in den genannten Mobile Browsern.

