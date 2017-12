Download

MANAGEMENT

IBM i Nachwuchs

POWER-Students – Förderung von Studierenden 4

Mit der Gründung der Community für POWER-Students wird eine direkte Förderung von qualifizierten Studierenden durch Unternehmen möglich. Sie als IBM i Kunde können ein Sponsor werden und von den Ergebnissen profitieren. Beispiele aus den ersten Jahren zeigen, auf welche Art dies denkbar sein kann.

Kurzmeldungen

kurz + bündig 7

Hier werden aktuelle Themen angerissen – zum Nachlesen und Mitreden

IT-MANAGEMENT

Open Source

QShell Utilities – Nützliche Werkzeuge in IBM i 8

Die QShell, angekündigt 1998 als Bestandteil von OS/400 V4R2, ist seit etwa 20 Jahren für IBM i Anwender verfügbar, wird aber nach meiner Erfahrung noch von zu wenigen Administratoren wirklich genutzt. Oft wird sie als ein Fremdkörper angesehen, der nichts mit dem Betriebssystem zu tun hat. Irrtum! Es gibt in der QShell schon seit vielen Jahren nützliche Tools, die zum Beispiel ein komfortables Arbeiten mit dem Integrierten File System (IFS) ermöglichen. Dies und mehr erläutert der Autor, Dr. Wolfgang Rother.

Produktvorstellung

Schnell reagieren mit aktuellen Daten 11

Dafür brauchen Sie Ihre Daten in Auswertungen, Analytik-Systemen, neuen Anwendungen, in Ihren Filialen, Web-Shops,

Cloud usw. Das ist heute besonders im Mittelstand für viele Aufgabenstellungen wichtig. Denn Ihr Kunde versteht unter einem

„guten Service“ stets schnelle Reaktionszeiten, transparente Prozesse und aktuelle Informationen. Die neue Version von DBMoto beinhaltet viele moderne neue Funktionen.

IBM i 7.3

Authority Collection – Unterstützung in IBM i 7.3 12

Mit der Ankündigung von IBM i 7.3 im April letzten Jahres wurde auch eine interessante Erweiterung im Security Bereich

verfügbar. Diese neue Funktion nennt sich Authority Collection und ist Bestandteil von IBM i 7.3. In diesem Artikel stellt der Autor Willy Günther diese Funktion mit Beispielen und ScreenShots vor.

PROGRAMMIERUNG

Temporal Tables

Keine Zeitreise ohne Paradoxon… Temporal Support in DB2 for i – Teil III: Herausforderungen Seite 15

Ganz ohne Nebeneffekte sind Zeitreisen durch die Datenbank erwartungsgemäß nicht möglich. Ein Paradoxon der besonderen Art lauert in einem völlig anderen wissenschaftlichen Bereich: der Juristerei. Die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die es ab dem 25. Mai 2018 einzuhalten gilt, stellt neue Anforderungen unter anderem an die Datenbank. Temporal Support (TS) kann diese zwar zum Teil erfüllen, in anderer Hinsicht steht dieses F eature aber im Widerspruch zu den Zielen der genannten Verordnung. Zusammen mit Row and Column Access Control (RCAC) lässt sich aber auch diese Hürde überwinden. Der Autor, Patrick Arnold, erläutert die Level-Check-Problematik und stellt Lösungsansätze vor.

HMC Update

Neues von der IBM Hardware Management Cosole (HMC) – Teil 1 Seite 18

Nachdem 2016 die Autorinnen Edelgard Schittko und Maria-Katharina Esser die IBM Hardware Management Console (HMC bzw. vHMC) einschließlich der damals aktuellsten Version 8.8.6 (Kurzbezeichnung 8.6) ausführlich beschrieben haben, werden hier Schritt für Schritt mit ScreenShots die Weiterentwicklungen seit Version 8.8.6 aus 2017 vorgestellt. Der Beitrag erscheint in 2 Teilen in dieser und der nächsten NEWSolutions und enthält:

1. Überblick über die Neuerungen in 2017 im HMC-Umfeld

2. Beispiele aus der Praxis – Unterschied Classic versus Enhanced + View

3. Tipps zur Installation der vHMC auf Power (5765-HMA)

4. Eine kurze Zusammenfassung der Aktualisierungen V8R8.6.0 SP1 und SP2 und V8R8.7.0 im Detail

5. Liste der Links Logo de

Artikel-Index

Artikel-INDEX 2016/2017 Seite 26

Dank der Summaries zu jedem Artikel bietet der jährliche Artikel-Index einen bequemen Überblick über Hypes und Trends des jeweiligen Zeitraums und lädt zum Lesen ein. Der Index ist nach Themenbereichen geordnet für schnelleres Finden nach Interessensgebieten.