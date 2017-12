Nachdem 2016 in den beiden Veröffentlichungen von Maria-Katharina Esser und Edelgard Schittko (siehe Ausgaben NEWSolutions Juli 2016 und NEWSolutions Dezember 2016 = 06/2016) mit dem Titel „Neues von der IBM Hardware Management Console (HMC bzw. vHMC)“ Teil 1 und Teil 2 die IBM HMC einschließlich der damals aktuellsten Version 8.8.6 (Kurzbezeichnung 8.6) ausführlich beschrieben wurden, werden hier die Weiterentwicklungen seit Version 8.8.6 bzgl. IBM HMC bzw. vHMC (= virtual HMC) aus 2017 vorgestellt.

von Edelgard Schittko und Maria-Katharina Esser

Inhalt sind folgende fünf Rubriken (Teil 1 und Teil 2):

Überblick über die Neuerungen in 2017 im HMC-Umfeld Beispiele aus der Praxis – Unterschied Classic versus Enhanced + View Tipps zur Installation der vHMC auf Power (5765-HMA) Eine kurze Zusammenfassung der Aktualisierungen V8R8.6.0 SP1 und SP2 und V8R8.7.0 im Detail Liste der Links

1. Überblick über die Neuerungen in 2017 im HMC-Umfeld

Nachfolgend werden in chronologischer Reihenfolge als Überblick die vier Neuerungen in 2017 im HMC-Umfeld vorgestellt:

Mai 2017: Version 2 der myHMC App von IBM

September 2017: HMC virtual Appliance 5765-HMA (“Power-basierte vHMC“)

September 2017: IBM HMC Version 8.8.7

Oktober 2017: Power-basierte IBM HMC 7063-CR1

Außerdem werden in einer Zusammenfassung alle vier Möglichkeiten bzgl. HMC/vHMC als Übersicht dargestellt und es wird eine Positionierung zur „IBM Cloud Management Console for Power Systems“ gegeben.

Version 2 der myHMC App von IBM

In der NEWSolutions Ausgabe vom Juli 2016 wurde die damals neue myHMC App von IBM von den Autorinnen vorgestellt. Seit 15./16. Mai 2017 gibt es Version 2 der myHMC App von IBM. Auch die neue Ver­sion = Version 2 der myHMC App ist in den bekannten AppStores verfügbar:

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibm.powervm.myhmc

iTunes https://itunes.apple.com/us/app/ibm-power-systems-myhmc/id1014684928?ls=1&mt=8

und dort leicht durch das oben angegebene Logo bzw. durch die Suche nach „myHMC“ auffindbar.

Version 2 hat etliche Erweiterungen gegenüber der Version 1, insbesondere ist jetzt in einem gewissen Umfang über die myHMC App auch ein Management der HMCs, der Managed Systems und der Partitionen möglich (vgl. Abb. 1.1-6), in Version 1 gab es ja nur Anzeigemöglichkeiten. Einige Neuerungen in Version 2 der myHMC App von IBM sind: