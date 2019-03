Download

MANAGEMENT

Academic Initiative

POWER Nachwuchs an der Hochschule Darmstadt – Seite 4

Angeregt durch die Nachwuchs-Diskussion im NEWSolutions NEWSboard, erforscht diese Serie den aktuellen Status der IBM Academic Initiative. Dieser erste Bericht gewährt einen Einblick in die Tätigkeit des Dozenten Manfred Sielhorst an der Hochschule Darmstadt, Fachbereich Informatik. Die Academic Initiative, geleitet von Dr. Wolfgang Rother, stellt Manfred Sielhorst die Academic Initiative Infrastruktur der IBM in Ehningen zur Verfügung. Dieser Teil 1 der Serie gewährt detaillierte Einblicke in das Curriculum.

Cyber Security

Sicherheits-Trends: ein Ausblick auf 2019 – Seite 6

Diese Sammlung von Experten Meinungen bezieht sich auf die im laufenden Jahr zu erwartenden Cyber-Security Bedrohungen. Die Vielzahl der Bedrohungen macht es schwer einzuschätzen, welche dieser Bedrohungen im Jahr 2019 infolge neuerer Entwicklungen besonders gefährlich sein können. Die Experten nennen die aus ihrer Sicht wichtigsten Gefahren und geben Hinweise auf Problemlösungen.

AIX und Power Systeme

AIX – Einblicke in die Rechenzentren der Kollegen – Seite 8

Tom Huntington zeichnet für HelpSystems verantwortlich für die IBM i und AIX Studien. 2018 wurde die Erhebung zu AIX veröffentlicht, an der 935 IT-Professionals teilgenommen haben. Sowohl das IBM i Betriebssystem als auch das AIX Betriebssystem laufen auf IBM Power Servern und werden für geschäftskritsche Anwendungen eingesetzt. Der Autor, Burgy Zapp von Schneider-Egestorf, präsentiert nicht nur die Ergebnisse der AIX-Befragung sondern beleuchtet auch die Parallelen und Abweichungen zu den Ergebnissen der vorausgegangenen IBM i-Befragung.

IT-MANAGEMENT

AIX und Power Systeme IBM i, AIX und Linux

POWER9: Enterprise Maschine E950 mit AIX und Linux – Seite 14

Seit der dritten November-Dekade sind alle 2018 angekündigten Power9 Server der IBM verfügbar. Die neuen Server sind nicht nur nach Größe „geordnet“ sondern decken ganz spezifisch bestimmte Anforderungen ab, denen Organisationen und Unternehmen heute entsprechen müssen um optimale Bedingungen für ihre Geschäftstätigkeit zu erreichen. Die Autorin Isabella Pridat-Zapp stellt die technischen Details der E950 vor – gestützt auf Grafiken und Abbildungen von IBM. Neben den neuen Technologien – oder wohl eher infolge der neuen Technologien – ist das besondere an der Maschine, dass eine heutige Anschaffung laut IBM innerhalb von 3 Jahren eine TCO-Ersparnis von 50% gegenüber der Nutzung einer Vorgänger-Maschine ergeben würde.

PROGRAMMIERUNG

IBM i, AIX und Linux

Neues von der IBM HMC und der vHMC V9R1 – Teil 2 – Seite 20

In Teil 1 dieses Artikels in Ausgabe 4-2018 der NEWSolutions wurde die IBM Roadmap bezüglich HMC/vHMC vorgestellt und es wurden erste Einblicke in Version 9 gewährt.

Hier in Teil 2 erfolgt ein Update zu dieser Roadmap, außerdem werden funktionale Details zu Version 9 Release 1 aufgeführt. Anhand von etlichen Screenshots wird durch die Autorin, Edelgard Schittko, eine umfangreiche Dokumentation von einem Upgrade von Version 8 nach Version 9 und von einem Update der Version 9 nach V9R1 M921 einer vHMC (x86) aus einer Testinstallation vorgestellt.

