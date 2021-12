Download

Die Natur und Quanten Computing

Wissenschaft und die Gesellschaft – Seite 4

Bei dem Think Digital Summit Gespräch zwischen Dr. Dario Gill, Senior Vice President of IBM Research, und Prof. Brian Cox CBE FRS, Professor of Particle Physics at Manchester University, UK, geht es darum, wie wir Wissenschaft und wissenschaftliches Denken dafür nutzen können, schneller neue Lösungen zu entdecken.

Dies bezeichnet Dr. Gill gleich eingangs als eines seiner Lieblingsthemen. Dass es Prof. Cox gleichermaßen am Herzen liegt, belegen seine vielen sehr erfolgreichen TV-Shows, wie Wonders of Life oder The Quantum Universe, sowie seine Bücher, die die wissenschaftlichen Fundamente des Universums bis hin zum Kleinsten, der Microbiologie und den Atomen, einem breiten Publikum erschließen. IBM hat seit 2016 über 30 Quanten Computer gebaut und IBM macht diese über die Cloud allgemein zugänglich, so dass ­inzwischen hunderttausende Wissenschaftler, Entwickler und andere Enthusiasten lernen, mit dieser neuen Methode der Quanten Information umzugehen und Quanten Physik für ihre Berechnungen zu nutzen.

Produktvorstellung Qlik

Neue Erkenntnisse gewinnen – Seite 10

Business Intelligence und Analysen gewinnen in Unternehmen immer mehr an Bedeutung, weil sie für entscheidende Wettbewerbsvorteile sorgen. Informationen aus vorhandenen und unterschiedlichen Datenquellen müssen so zusammengeführt werden, dass daraus neue und wichtige Erkenntnisse gewonnen werden können.

IT-MANAGEMENT

IBM Announcement Enterprise Server E1080

Der erste Server mit POWER10: E1080 – Seite 12

Da sich Unternehmen auf der ganzen Welt mit unvorhersehbaren Veränderungen im Kundenverhalten und -bedarf konfrontiert sehen, benötigen sie eine Plattform, die ihre Anwendungen und Analysen sicher und schnell bereitstellt, wo und wann sie benötigt werden. Die CEO-Studie 2021 des IBM Institute of Business Value ergab, dass 56 % der 3.000 befragten CEOs auf die Frage nach ihren wichtigsten Plänen für die nächsten 2-3 Jahre, die Notwendigkeit betonten, die operative Agilität und Flexibilität zu verbessern [1].

Viele sehen dieAntwort auf diesen Bedarf in einem hybriden Cloud-Computing-Modell, das die gesamte IT-UnternehmensInfrastruktur mit einer Cloud-basierten Infrastruktur kombiniert [2]. und einen bis zu 2,5-mal größeren Mehrwert bieten kann als ein reiner Public-Cloud-Ansatz [3]. IBM bezeichnet den E1080 Enterprise Server als „best-in-class“ Server Plattform in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit für Geschäftsanwendungen und KI-Anwendungen, besonders in der hybriden Unternehmens-Cloud. Dieser Beitrag baut auf der ausführlichen NEWSolutions Veröffentlichung „Ankündigung POWER10 Prozessor“ von Anfang 2021 auf.

Um eine Wiederholung der Abbildungen zu vermeiden enthält der aktuelle Beitrag als Referenz nur eine Liste der damals schon veröffentlichten Abbildungen, die jetzt im Zusammenhang mit dem E1080 Announcement wieder relevant sind. Auch auf die wesentlichen technischen Neuerungen durch POWER10 wurde schon bei der Vorstellung des 7nm Prozessors (Samsung) Anfang des Jahres eingegangen. Der aktuelle Beitrag konzentriert sich auf die E1080.

PROGRAMMIERUNG

Modernisierung

Erweiterungen mit IBM i 7.4 TR3 und 7.3 TR9 – Seite 20

Mit IBM®i 7.4 TR3 und 7.3 TR9, angekündigt am 06. Oktober 2020 und verfügbar seit dem 13. November 2020, ist der neueste Update für IBM® i eingetroffen. IBM® i 7.4 TR3 folgt der Tradition früherer Technologie-Refreshes. Es gibt eine Vielzahl von Verbesserungen, Updates und Ergänzungen für das gesamte Produktportfolio.

Diese konzentrieren sich auf viele Bereiche, einschließlich Performance, System-Management, Deployment und Benutzerfreundlichkeit. Die Informationen betreffen das Basis-Betriebssystem, die Virtualisierung, Open Source Optionen sowie Verbesserungen in Lizenzprogrammen. Anhand von 19 Screenshots und Grafiken erläutert der Autor, Michael Weber, Schritt für Schritt die neuen Möglichkeiten dieser TRs und ihre Nutzung.

