Neue Erkenntnisse gewinnen

Business Intelligence und Analysen gewinnen in Unternehmen immer mehr an Bedeutung, weil sie für entscheidende Wettbewerbsvorteile sorgen. Informationen aus vorhandenen und unterschiedlichen Datenquellen müssen so zusammengeführt werden, dass daraus neue und wichtige Erkenntnisse gewonnen werden können.

Die BI-Dashboards von Qlik sind zielgerichtete Applikationen, die den Anwender in den Mittelpunkt rücken. Vorgegebene Analysepfade und ewiges Warten auf althergebrachte statische Reports gehören der Vergangenheit an. Wenn Daten aus unterschiedlichen Quellen aussagekräftig kombiniert werden, erhält man direkte Antworten auf alle Fragen, die für Entscheidungsprozesse notwendig sind.

Qlik holt Daten aus beliebigen Systemen und präsentiert sie gesammelt in übersichtlichen Dashboards. Dabei hat man jederzeit vollen Zugriff bis auf die Detailebene jeder Information. Auch von unterwegs können Sie mit mobilen Endgeräten kompromisslos auf alle Daten zugreifen. Wer im Unternehmen auf welche Daten zugreifen darf, lässt sich genauso unkompliziert verwalten, wie beispielsweise Kennzahlen, die man im persönlichen Dashboard zusammengefasst hat. Unabhängig von der Größe eines Unternehmens, erfüllt Qlik alle Anforderungen und spart Führungskräften und Entscheidungsträgern wertvolle Zeit – und das jeden Tag aufs Neue. Dank zeitgemäßer Optik bleiben Daten stets übersichtlich. Grafische Hervorhebungen und Markierungen lenken die Aufmerksamkeit automatisch auf kritische Entwicklungen, die nicht übersehen ­werden dürfen.

BI-Partner mit enormer Erfahrung

Bei Unternehmensführung, im Marketing, dem Vertrieb, beim Service und in vielen anderen Bereichen eines Unternehmens kommt es darauf an, die Zusammenhänge fortwährend im Auge zu behalten. Dazu braucht es nicht nur eine Software wie Qlik, die diese Zusammenhänge auf einen Blick veranschaulicht und die alle Daten aus verschiedenen Systemen in eine Oberfläche zusammenführt. Man profitiert vor allem von einem BI-Partner mit langjähriger Praxiserfahrung, der bei der Planung und Umsetzung des Controllings wertvolle Dienste leistet.

Wir blicken stets über den Tellerrand hinaus. Eine ganzheitliche Sicht von außen sowie eine strategische Ausrichtung sind nötig, damit keine Insellösungen in den einzelnen Abteilungen entstehen. Wenn Informationen zu Produkten, Kunden, Lieferanten, Kaufverhalten, uvm. intelligent und smart kombiniert werden, schafft man genau den Mehrwert, der für entscheidende Wettbewerbsvorteile sorgt. Unternehmen müssen mit dem rasanten Datenwachstum mithalten und Daten so sammeln, aufbereiten und analysieren, dass sie dadurch ihr Geschäft gewinnbringend vorantreiben können.

Mit der leistungsstarken BI-Lösung Qlik bieten wir nicht nur ein leistungsfähiges und flexibles Produkt, sondern auch Beratung und Konzeption aus einer Hand – ganz gleich, ob für Klein-, Mittel- oder Großbetrieb. Kunden profitieren von unserem reichhaltigen betriebswirtschaftlichen Erfahrungsschatz.

Was sind die Vorteile von Qlik?

übersichtliche Dashboards

optisch ansprechende Reports

freie Datenanalysen mit Drag & Drop

rasch zu erlernen und intuitiv bedienbar

schnelle Implementierung der BI-Lösung

Big Data Analytics auf Knopfdruck spart viel Zeit

voller Zugriff bis auf Detailebene – auch von unterwegs mit Qlik on Mobile

uvm.

Beratungstermin

Steigern Sie Ihre Umsätze, erkennen Sie Zusammenhänge und nutzen Sie Ihre Unternehmensdaten wie nie zuvor. Als speziellen Service bieten wir interessierten Unternehmen einen kostenlosen Beratungstermin mit Live-Demo an (Anmeldung telefonisch unter +43 1 4169457 oder per E-Mail an office@standardit.at). ­Einer unserer Experten ruft Sie zum vereinbarten Zeitpunkt an und präsentiert Qlik mit Hilfe von ­Teamviewer live während des Telefonats. Dabei kann gezielt auf individuelle Anforderungen und Fragen ­eingegangen werden.

Bereit, für all das Wissen, das in Ihren Daten steckt?

Wir wollen, „echtes“ Wissen für Sie zugänglich ­machen und alle Antworten liefern, die es für einen nachhaltigen Geschäftserfolg braucht. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

