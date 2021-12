7.3 TR9 folgt der Tradition früherer Technologie-Refreshes. Es gibt eine Vielzahl von Verbesserungen, ­Updates und Ergänzungen für das gesamte Produktportfolio. Diese konzentrieren sich auf viele Bereiche, einschließlich Performance, System-Management, Deployment und Benutzerfreundlichkeit. Die Informationen betreffen das Basis-Betriebssystem, die Virtualisierung, Open Source Optionen sowie Verbesserungen in Lizenzprogrammen. Anhand von 19 Screenshots und Grafiken erläutert der Autor, Michael Weber, Schritt für Schritt die neuen Möglichkeiten dieser TRs und ihre Nutzung.

von Michael Weber

– Technologie Refresh (TR) – Ankündigungsüberblick

Folgende wesentliche Erweiterungen kommen mit IBM® i 7.4 TR3 und 7.3 TR9:

Basisbetriebssystem

IBM® Navigator for i bietet für Systemadministratoren bessere Überwachungsfunktionen mit.

(Die Navigator for i-Erweiterungen werden über IBM® HTTP Server PTF Group

SF99622 Level8 bereitgestellt.)

Die PDI-Visualisierung wurde verbessert, um Systemadministratoren die IBM®i Performance – Informationen bereitzustellen und um diese besser zu verstehen.

Das neue Interface wurde um viele PDI-Funktionen erweitert.

Einige davon sind im Folgenden aufgeführt:

Siehe Abbildung 1

Job Wait Interval – Detail-Panel (in Job Watcher)

– Detail-Panel (in Job Watcher) Unterstützung von Zeitachsendiagrammen

Kuchendiagramm -Unterstützung

-Unterstützung QAPMCONF Panel

Panel Aktualisierte Tabellenfunktionen (entwickelt mit Dojo) einschließlich Filter, Spaltenreihenfolge und

Zeilenauswahlnavigation

(Dojo (Toolkit) ist eine modulare JavaScript-Bibliothek zur Entwicklung von Web-Anwendungen)

Siehe Abbildung 2

IBM® Integrated Web Services (IWS) unterstützt sowohl bei der Benutzerregistrierung die direkte Angabe einer Authentifizierung für den IWS-Request als auch die Möglichkeit, sich mithilfe von Trust Association Interceptors (TAI) in einen Sicherheitsdienst eines Drittanbieters zu integrieren. Eine neue Transport Layer Security Version (TLSv1.3) ist im Integrated Web Services-Client enthalten.

Siehe Abbildung 3

IBM® i ObjectConnect (5770SS1-Option 22) unterstützt die Ausführung von ObjectConnect-Befehlen über TCP/IP jetzt nativ.

(5770SS1-Option 22) unterstützt die Ausführung von ObjectConnect-Befehlen über TCP/IP jetzt nativ. Die neue Funktion kopiert ein Objekt direkt in das Zielsystem, ohne SAVE-Files oder Verteilungswarteschlangen zu verwenden. Diese Verbesserung gibt es nur für IBM® i 7.4. und das Update mit ObjectConnect-PTF SI73777 ermöglicht die Nutzung.

IBM® i-Cluster-Technologien umfassen Verbesserungen, um System-Administratoren bei der Verwaltung und Verwendung von Independent Auxiliary Storage Pools (IASP), Cluster-Administrative-Domain und geografischer Spiegelung zu unterstützen.

Db2® for i

Die folgenden Db2® for i Erweiterungen werden über PTF Group SF99704 Level 10 bereitgestellt.

• Erweiterung des Befehls SQL-DROP um die IFEXISTS-Klausel und die SELECTIVITY-Klausel, dadurch verbessert man die Performance für SQL-Abfragen.

• Viele zusätzliche IBM® i-Services sind in diesem Refresh enthalten. Mithilfe der Leistungsfähigkeit von SQL und der Db2® for i-SQL Query Engine (SQE) erhalten Anwendungsentwickler, Datenbank­ingenieure und Systemmanager die Möglichkeit, IBM® i-Objekte und -Daten auf eine Weise zu untersuchen, die so vorher nicht verfügbar war.

Siehe Abbildung 4, Siehe Abbildung 5

Die folgende Abbildung (Abb.6) zeigt die 30 ­Neuerungen / Verbesserungen

Siehe Abbildung 6

IBM® i Virtualizierung

IBM® PowerVM (V3.1.2) wurde um zusätzliche Funktionen erweitert, wie z.B. um…

… VIOS – Fibre Channel-NPIV Multiqueue-Unterstützung. NPIV Multiqueue bietet verbesserte Performance, mehr Durchsatz und reduzierte Latenzen mit höherer IOPS-Leistung (Input/Output Per Second), indem die E/A-Workload auf mehrere Warteschlangen verteilt wird.

Voraussetzung:

16 Gb oder 32 Gb – ­Fibre Channel Adapter

POWER9®-Systeme mit Firmwarelevel FW940, oder höher

VIOS 3.1.2.10, oder höher

AIX 7.2 Technology Level 5, oder höher

Jede unterstützte IBM® i-Version (Release)

und VIOS – NPIV Virtual Fibre Channel Multiple Mapping-Unterstützung. LPM (Live Partition Mobility) unterstützt jetzt mehrere virtuelle Fibre Channel-Adapterports (Client Virtual Fibre Channel), die einem einzelnen physischen Fibre Channel-Port zugeordnet werden. Bei der Verwendung von Live ­Partition Mobility mit NPIV (­N-Port-ID ­Virtualization) musste jeder virtuelle Fibre-Channel-Clientadapter einem separaten physischen Port zugeordnet werden. Mit VIOS (Virtual IO-Server) 3.1.2.10 wurde diese Einschränkung für IBM® i entfernt. Derselbe physische Port kann nun der gleichen IBM® i -Clientpartition zugeordnet werden, was eine bessere Adapterauslastung und Performance ermöglicht.

keine Unterstützung für AIX® oder Linux®, nur IBM® i

Jede unterstützte IBM® i-Version (Release)

Detailinformationen siehe auf folgenden Webseiten

IBM® i 7.4 – TR3-Erweiterung

IBM® Navigator for i – PDI Erweiterungen

Db2® for i

Open Source – Generelles

Informationen zu RPM und erste Schritte finden Sie unter:

Über den Autor:

Der Autor Michael Weber ist Senior IT Spezialist für Power Systeme bei der IBM® Deutschland GmbH und per Email erreichbar unter: mweber (ÄÄÄT) de.ibm.com