Genese des Homo Sapiens 400

30 Jahre: AS/400 bis IBM i – Seite 8

Anhand der NEWSolutions Ausgaben, die es ebenso lange gibt wie die Ursprünge der IBM i, verfolgen wir die Genese der Maschine und somit natürlich auch die Genese des Homo Sapiens 400. Letzterer verbringt einen erheblichen Teil seines Lebens in gebeugter Haltung, damit er sich liebevoll um seine Internationalen Business Maschinen kümmern kann. Damit verschafft er sich evolutionäre Vorteile (Lebensunterhalt) und natürlich empowered er mit seinen Maschinen die Wirtschaft, Regierung, NGOs und Forschung. In den Rückblicken befinden sich auch Meinungen und ein wenig Humor …

Der Autor Burgy Zapp von Schneider-Egestorf bietet mit diesem Beitrag einen Blick auf die vielen technischen Entwicklungs-Schritte der letzten auf 30 Jahre – betrachtet, nicht nur aus Sicht von Hardware und Software sondern auch unter strategischen Aspekten.

NEWSolutions Foren-Mitglieder

NEWSboarder diskutieren über die AS/400 – Seite 20

Als die BIKE & OUTDOOR COMPANY GmbH, mit 31 Filialen und Online-Shop für die Zentrale in Hamburg im Juni 2018 im NEWSboard Job bei NEWSolutions einen Auszubildenden suchte, entwickelte sich eine lebhafte Debatte über die AS/400. Es wurden die unterschiedlichsten Meinungen vorgetragen über die derzeitige Nutzung der Möglichkeiten der

AS/400, über die Unterstützung durch IBM in puncto Nachwuchs versus dieser durch Microsoft und im Zusammenhang damit auch darüber, warum es wohl IBM nicht gelungen sei, die Vorzüge der Plattform in diesen 30 vergangenen Jahren à la Microsoft öffentlich zu machen. Die Debatte hört sich zwar stellenweise an, wie ein Gespräch sehr besorgter Eltern über ihr Kind, doch ist der allgemeine Konsens doch letztendlich positiv.

Die AS/400 Community erinnert sich

Nostalgisch bis humorvoll – Seite 22

In einem wunderbaren Bilderbuch mit kreativen Texten und humorvollen Bildern gewähren die folgenden Seiten eine ganz persönliche virtuelle Kontaktaufnahme zu einigen Menschen der AS/400 Community – stellvertretend für viele, die sich hier nicht beteiligen konnten.

Ein Blick auf „NEWSboarder supporting the IBM i Expert-Community“ und weitere AS/400 Afficionados, die mit Software und Dienstleistungen dafür sorgen, dass die Maschine läuft und läuft und läuft.

Interview HR

Richtig gute Personalarbeit! – Seite 4

Nach der Umbruchphase der vergangenen Jahre gilt es jetzt, dem für den Unternehmenserfolg so wichtigen Faktor Personalarbeit erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen, um die neuen technischen und strategischen Chancen im Bereich HR zu nutzen. Was ist generell dafür nötig? An welchen „Schrauben“ dreht man, um ein optimales, individuelles Ergebnis zu erhalten? Wie hält man den Kostenfaktor klein? Wir haben dazu den geschäftsführenden Gesellschafter der SUMMIT IT CONSULT GmbH, Herrn Lothar Steyns, interviewt, welche Tipps er für ein erfolgreiches Personalwesen in 2019 parat hat.

Herr Steyns schöpfte aus seiner langjährigen Praxiserfahrung und gab präzise Vorschläge zu den Bereichen Entgeltabrechnung, Personalzeitwirtschaft, Personalmanagement sowie Bewerbermanagement und zu der internen automatisierten Abteilungs-übergreifenden Kommunikation. Ferner erläutert er, wie sich die Personalabteilung ganz ihren Schlüsselaufgaben (incl. DSGVO-Aspekten) im Unternehmen widmen kann und welche Aufgaben sich gegebenenfalls problemlos outsourcen lassen.

