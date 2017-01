Download

MANAGEMENT

Hybrid Cloud

Hybrid Clouds heute 4

Als Ausgangsbasis für die Entscheidung, welche Cloud-Technologien für das eigene Unternehmen hilfreich sind, sollte zunächst die unternehmerische Zielsetzung ermittelt werden, wie beispielsweise die Entwicklung und der Support neuer Geschäftsmodelle. Hieraus ergibt sich dann, welche Lösungsmischung eingesetzt werden kann: meist eine Mischung aus öffentlicher Cloud, privater Cloud und traditionellen IT-Plattformen. Auf der Basis dieser beiden Zielvarianten definiert das Unternehmen, was in die Cloud verlagert werden soll und welche Aufgaben sich daraus ergeben.

Storage Service Announcements

IBM kündigt Cloud Object Storage Service an 6

In vielen Unternehmen wird jetzt entschieden, ob Daten künftig auf internen Servern und Speichersystemen oder in der Cloud abgelegt werden sollen. Mit der wachsenden Zahl an Unternehmen, die Teile ihrer Daten in die Cloud verlagern, ergibt sich sowohl on-premise als auch off-premise eine Lücke in der Frage der Speicherung immer größerer Datenmengen. So wurde die Entwicklung flexibler Hybrid-Cloud-Speicherlösungen immer wichtiger.

IT-MANAGEMENT

IBM i Status und Zukunft

Einsichten & Aussichten zu IBM i – revisited 8

Zum zweiten Mal in Folge hat Tom Huntington, Executive Vice President of Technical Solutions bei HelpSystems in Zusammenarbeit mit den Publikationen IT Jungle und PowerWire.eu den Status der IBM i Nutzer erhoben. Diesmal lag die Beteiligung mit 834 Teilnehmern mehr als doppelt so hoch wie für die Umfrage 2015. Während 2015 nur 25% der Antworten von ausserhalb der USA kam, haben an der 2016-Umfrage 42% IT-Fachleute teilgenommen, die nicht in den USA angesiedelt sind. Das erhöht sicher die Relevanz für Europa, das ist gut. Nicht so gut ist, dass der Vorjahresvergleich jetzt nicht so hoch bewertet werden darf. Trotzdem möchte ich auf diesen Trendindikator nicht verzichten und stelle den Bezug zu den Vorjahreszahlen (September-Ausgabe 2015, Seite 16) her – basierend auf den von Tom Huntington gezogenen Schlüssen und veranschaulicht durch die grafische Darstellung der Ergebnisse für das Jahr 2016.

Sicherheit

Neuer Sicherheits-Service 13

IBM Security gründete die neue „Eingreiftruppe“ X-Force Red, ein neues Team aus aus IT-Sicherheitsanalysten und ethischen Hackern, um IT-sicherheitsrelevante Systemschwachstellen in Unternehmens-Netzwerken, ihrer Hardware oder ihren Software-Anwendungen aufzudecken – noch bevor diese von Cyberkriminellen ausgenutzt werden können.

Cloud Computing

Vergleich von Cloud-Computing im Public Sektor und in der Automobilindustrie 14

Dieser Artikel vergleicht Cloud-Computing im Public und Automotive Sektor. Kriterien für den Vergleich sind Cloud-Computing-Initiativen, die Anwendungsfelder Big Data, Analytics und Mobilentwicklung sowie die Nutzenelemente und Funktionsbausteine von Cloud-Computing in beiden Sektoren. Außerdem wird ein Zusammenhang und die Möglichkeit einer synergetischen Kombination der Cloud im Public und Automotive Sektor vorgestellt.

PROGRAMMIERUNG

Announcements 7.3 Datenbank

Unterstützung für temporale Tabellen unter DB2 für IBM i 24

Mit der Ankündigung von IBM i 7.3 im April diesen Jahres wurden auch Erweiterungen für DB2 for i angekündigt. Eine dieser Erweiterungen, nämlich temporale Tabellen, stellt der Autor, Willy Günther, IBM, in diesem Artikel vor. Bisher konnte DB2 für i nur die aktuellen Werte in der Datenbank abspeichern. Das bedeutet, dass die Datenbank den aktuellen Lagerbestand für einen bestimmten Artikel enthält oder die zur Zeit offenen Forderungen für einen bestimmten Kunden. Die Datenbank hat keine zeitliche Dimension – eine Betrachtung für eine bestimmte Periode ist nicht möglich. Mit Release 7.3 erhielt die DB2 for i die Möglichkeit, temporale Tabellen zu implementieren. Dank dieser Technologie lässt sich jetzt durch eine Abfrage sehr einfach feststellen, wie hoch ein Wert vor einem Jahr war oder wie er sich über die letzten 3 Monate verändert hat. Das bedeutet, die zeitliche Dimension wird jetzt mit abgespeichert und ermöglicht damit auch die Analyse zu einem vorgegebenen Zeitpunkt oder über einen Zeitraum. Schritt für Schritt erläutert der Autor die Funktionsweise temporaler Tabellen und den Umgang mit diesen.

APIs

Mit APIs zum Digital Business 29

APIs gewinnen rasch an Bedeutung, um neue und bestehende IT-Services zu verbinden. Ferner werden über die Schnittstellen große Datenmengen integriert. Somit unterstützen APIs die digitale Transformation und ebnen den Weg in die Cloud.

UNTERHALTUNG

Old-i

Old-i und das Tablet 30

Old-i will sich als Ersatz seiner alten AS/400 Model 150 eine neue IBM i kaufen. Online kauft er sich eine neue i und erlebt eine Überraschung.