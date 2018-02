Download

IT-MANAGEMENT

Anwendungsentwicklung

Agile Softwareentwicklung – 18 Tools im Vergleich 4

Agile Werkzeuge unterstützen Organisationen bei der Entwicklung von Software nach dem agilen Ansatz. Diese Methode hat sich in den letzten Jahren gegenüber klassischen Entwicklungsansätzen wie dem Wasserfall- oder dem V-Modell zunehmend durchgesetzt. Einer ihrer großen Vorteile ist die Möglichkeit, auf wechselnde Anforderungen im Entwicklungsprozess flexibel einzugehen, trotz starker Schwankungen im Geschäftsumfeld. Agile Ansätze sind empirisch. Das heißt: Teams organisieren sich selbst und veröffentlichen in regelmäßigen (kurzen) Abständen Software Releases, die beim Kunden eingesetzt beziehungsweise im Markt erprobt werden.

Dabei legt der Product Owner (PO) die strategische Richtschnur, priorisiert die Arbeitspakete nach Wertschöpfung und stimmt sich hierzu mit Managern und Stakeholdern ab. Das Autorenteam Alexander Stolz, Aikaterini Theodorou und Dr. Eldar Sultanow stellt 18 Tools vor und vergleicht diese in einer tabellarischen Übersicht.

Temporal Support

Datenschutzgrundverordnung und IBM i – Betroffenenrechte mit RCAC und Temporal Support wahren 12

Zum Abschluss seiner Serie zu Temporal Support bespricht der Autor Patrick Arnold den Einsatz der Temporal Support Technik bei der Umsetzung der DSVGO.

Ab dem 25. Mai 2018 gilt es, die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einzuhalten. Obwohl diese bereits 2016 in Kraft getreten ist, räumt Artikel 99 DSGVO eine zweijährige Schonfrist ein. Genug Zeit, um sich auf die umfangreichen Neuerungen einzustellen. Sollte das bei Ihnen noch nicht geschehen sein, kann Ihnen dieser Artikel wertvolle Ansatzpunkte zur Umsetzung einiger der gravierendsten Anforderungen liefern.

HMC Update TRs für IBM i

Neues von der IBM Hardware Management Console (HMC) – Teil 2 16

Bereits 2016 beschrieben die Autorinnen Edelgard Schittko und Maria-Katharina Esser die IBM Hardware Management Console (HMC bzw. vHMC) einschließlich der damals aktuellsten Version 8.8.6 (Kurzbezeichnung 8.6) ausführlich. In der letzten und der vorliegenden Ausgabe der NEWSolutions werden mit ScreenShots die Weiterentwicklungen seit Version 8.8.6 aus 2017 vorgestellt. Teil 1 und die komplette LinkListe sind bereits seit Anfang Dezember 2017 online für bequemes vergrößern und anclicken. Der Beitrag erscheint in 2 Teilen und enthält:

Überblick über die Neuerungen in 2017 im HMC-Umfeld Beispiele aus der Praxis – Unterschied Classic versus Enhanced + View Tipps zur Installation der vHMC auf Power (5765-HMA) Eine kurze Zusammenfassung der Aktualisierungen V8R8.6.0 SP1 und SP2 und V8R8.7.0 im Detail

TRs für IBM i

IBM i 7.2 & 7.3 die neuen Technology Refreshes (TR) im Überblick 23

… es ist mal wieder soweit. Am 3. Oktober 2017 wurde TR7 und TR3 angekündigt. Die neuen TRs sind seit dem 27. Oktober 2017 verfügbar. Sie können über IBM Fix Central bestellt und installiert werden. Nach einem Blick auf die IBM i Support Roadmap bis zum Jahr 2027 geht der Autor Michael Weber auf die Funktions-Erweiterungen und deren Nutzung im Einzelnen ein – wie gewohnt anschaulich mit ScreenShots und Links. Er deckt unter anderem folgende Bereiche ab: Access Client Solutions, Db2 for i, neue Open Source Solutions.

NEWSolutions Foren

Hätten Sie es gewusst? 26

NEWSolutions [NEWSboard IBMi Forum] – zur Zeit über 90 tsd. Beiträge als wichtige KnowledgeBase für Sie. Testen Sie sich – hätten Sie´s gewußt? Oder verwenden Sie vielleicht eine andere, elegantere Lösung? Hier einige der aktuellen Themen.

Tool Special 2018

Hot Tip: Arbeiten mit Dateien im IFS 28

Der Autor Denis Kohl befasst sich in der Fortsetzung der QShell Serie mit dem Integrated File System für das Arbeiten mit den neuen Dateiformaten. Wie der Name IFS (Integriertes File System) schon sagt, wurde seinerzeit in IBM i ein weiteres Datei-System integriert, das auf eine andere Art Dateien speichert. Angesichts der vielen neuen Dateiformate gewinnt das IFS wesentlich an Bedeutung. Als Vorbild für das IFS diente AIX und die Art, wie AIX mit Daten umgeht. Unter allen Unix-Versionen werden Daten unabhängig von ihrer Bedeutung in Dateien abgelegt. Das führt dazu, dass man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt, was man vor sich hat. Dieser Artikel behandelt die Werkzeuge, die es uns erlauben, einen Überblick über die Dateien zu bekommen.

Tools