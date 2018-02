NEUES von der IBM Hardware Management Console (HMC) Teil2

von Edelgard Schittko und Maria-Katharina Esser

… Fortsetzung von Teil 1

Inhalt sind folgende fünf Rubriken (Teil 1 und Teil 2):

Überblick über die Neuerungen in 2017 im HMC-Umfeld Beispiele aus der Praxis – Unterschied Classic versus Enhanced + View Tipps zur Installation der vHMC auf Power (5765-HMA) Eine kurze Zusammenfassung der Aktualisierungen V8R8.6.0 SP1 und SP2 und V8R8.7.0 im Detail Liste der Links

2. Beispiele aus der Praxis – Unterschied Classic versus Enhanced+ View

• 2.3 IBM i Partition – IPL Angaben

In den nachfolgenden Abbildungen 2.3-1 und 2.3-2 wird die unterschiedliche Anzeige zwischen Classic View und Enhanced+ View für eine IBM i Partition mit ihren IPL-Angaben (Source B, KeyLock Normal) dargestellt. Hinweis zu 2.3-2: auch wenn es zunächst so aussieht, als ob unter „General Properties“ die Angaben nur anzeigbar sind, sind sie dort auch editierbar.

• 2.4 Das Anlegen einer neuen Partition

Seit den ersten Versionen des Enhanced UI der grafischen HMC Oberfläche gibt es die neue Möglichkeit, Partitionen mit Hilfe eines Templates anzulegen. Dies ist sehr hilfreich, wenn man mehrere gleiche oder ähnliche Partitionen anlegen möchte. Vielen fehlte jedoch die Funktionalität eine individuell definierte Partition ohne Template anzulegen. Es ist mittlerweile zusätzlich möglich, individuell definierte Partitionen anzulegen. In der Übersichtsanzeige der Partitionen findet sich oben rechts die Schaltfläche „Create Partition“ (in Abbildung 2.4-1 mit (1) markiert). In dem sich öffnenden Fenster werden nur erste Grundlagen definiert. Diese Grundlagen können in Bezug auf Anzahl der Prozessoren (Abb 2.4-2) , Größe des Memory (Abb 2.4-3) und VIOS-Definitionen angepasst werden.

Neben dem Standardweg über „System Actions“ kommt man auch aus dem Fenter „Create New Partiton“ zum Anlegen einer neuen Partition mit den Definitionen der Templates (in Abb 2.4-1 mit (2) markiert).

Weitere Informationen zum Anlegen von Partitionen mit Hilfe von Templates finden Sie zum Beispiel in IBM developer Works

(Die Links zu diesen Einträgen finden Sie in Abschnitt 5 des Artikels mit den ausführlichen Adressen)

3. Tipps zur Installation der vHMC auf Power (5765-HMA)

Die vHMC (5765-HMA) oder „Power-basierte vHMC“ ist eine Linux Appliance, die auf Standard POWER8 Servern läuft, die vHMC auf Power ist also eine LPAR neben anderen LPARs auf einem POWER8 Server.

Bevor man die Installation auf einem POWER8 Server starten kann, müssen erst einmal verschiedene Abhängigkeiten geklärt und erfüllt werden:

Die vHMC kann jeden Power Server managen, der von der HMC Software V8R8.7.0 verwaltet werden kann. Allerdings kann der Power Server, auf dem die vHMC LPAR selbst läuft, nicht von dieser vHMC gemanagt werden. Es ist also notwendig, für den POWER8 Server auf dem die vHMC läuft, eine andere HMC zu haben. Dies kann eine Hardware HMC sein oder alternativ kommt auch eine andere vHMC auf einem anderen POWER8 oder x86 Server in Frage.

Der minimum Level dieser Partner HMC sollte mindestens V8 R8.6.0 SP1 sein.

Die vHMC (5765-HMA) auf einem POWER8 Server kann POWER6, POWER7 und POWER8 Server verwalten. Sie wird auch zukünftige Power Server verwalten können. Dies trifft im Übrigen auf alle der vier möglichen HMC V8R8.7.0 Versionen zu (siehe Tabelle unter 1.5).

Der Power Server muss ein POWER8 Server sein,

der Linux Little Endian ­unterstützt

dessen Virtualisierung auf PowerVM basiert

der sich im Minimum auf dem Firmwarelevel 830 befindet, empfohlen wird der Firmwarelevel 860

Die LPAR Definition für die vHMC LPAR muss folgendes erfüllen (siehe Abb 3-1):

es muss eine Partition mit dem „Partition Type“ AIX/Linux sein

es müssen mindestens 160 GB Plattenplatz zur Verfügung stehen, empfohlen werden 500 GB

Die Partition braucht mindestens 4 virtuelle Prozessoren, besser sind 8 virtuelle Prozessoren

Als Minimum braucht die vHMC 8GB Memory

Zwei NetzwerkAdapter werden im Minimum – wie für jede andere HMC auch – benötigt. Einer für das private Netzwerk und einer für das allgemeine Netz. Als Maximum sind vier Adapter erlaubt.

Das Installationsimage der Software V8.8.7 muss von Entiteled Software Support (ESS) heruntergeladen sein und für den gewählten Installationsweg zur Verfügung stehen.

Detaillierte Schritt für Schritt Anleitung zur Installation der vHMC finden Sie im IBM Knowledge Center

(Die Links zu diesen Einträgen finden Sie in Abschnitt 5 des Artikels mit den ausführlichen Adressen)

5. Liste der Links

Creating Partition with Partition Templates in HMC

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en_us#!/wiki/Power%20Systems/page/Creating%20Partition%20with%20Partition%20Templates%20in%20HMC

Entiteled Software Support (ESS)

https://www-304.ibm.com/servers/eserver/ess/ProtectedServlet.wss

Installation der vHMC

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai_vhmc_pvm.htm

What’s new in HMC V8R8.6.0

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en_us#!/wiki/Power%20Systems/page/What%27s%20new%20in%20HMC%20V8%20R8.6.0

HMC V8 R8.6.0 Enhanced UI Updates

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en_us#!/wiki/Power%20Systems/page/HMC%20V8%20R8.6.0%20Enhanced%20UI%20Updates

Shared Storage Pool Management with HMC

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en_us#!/wiki/Power%20Systems/page/Shared%20Storage%20Pool%20Management%20with%20HMC

Virtual Network Management with HMC EnhancedUI

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en_us#!/wiki/Power%20Systems/page/Virtual%20Network%20Management%20with%20HMC%20Enhanced%20UI

PowerVM Performance Monitoring – What’s New In HMC R8V8.6.0

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en_us#!/wiki/Power%20Systems/page/Virtual%20Network%20Management%20with%20HMC%20Enhanced%20UI

System Template Deploy in HMC

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en_us#!/wiki/Power%20Systems/page/Creating%20Partition%20with%20Partition%20Templates%20in%20HMC

YouTube Videos “HMC Enhanced+ GUI”:



Hardware Management Console Readme MH01706

HMC developerWorks Forum https://www.ibm.com/developerworks/community/forums/html/forum?id=45c57f22-9da9-4e3c-bb9b-75a5c9d177a0&ps=25

IBM PowerVM LinkedIn Gruppe

https://www.linkedin.com/groups/8403988/profile

Wir danken Nigel Griffiths (IBM UK) und Shamsundar Ashok (IBM US) für Ihre Unterstützung.

Die Autorin Edelgard Schittko ist Senior IT Spezialistin bei der IBM Deutschland GmbH und per email erreichbar unter: EJ_Schittko (ät) de.ibm.com

Die Autorin Maria-Katharina Esser ist IT Spezialistin bei der IBM Deutschland GmbH. Sie ist erreichbar unter der email Adresse: katja.esser (ät) de.ibm.com