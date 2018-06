Download

ePrint NEWSolutions 2018 Nr 1 Nur für Abonnenten

UNTERHALTUNG

Kurzmeldungen

Kurz und Bündig – Seite 15

Aktuelle Meldungen zum Nachlesen und Mitreden:

IBM und Mastercard

Partnerschaft IBM mit Salesforce

Partnerschaft IBM mit Blue Prism

MANAGEMENT

Innovation

Patente als Trend-Indikator – Seite 4

IBM Erfinderinnen und Erfinder haben im Jahr 2017 mit 9.043 erteilten US-Patenten zum 25. Mal in Folge einen Rekord aufgestellt. Seit 1993 wurden dem Unternehmen damit mehr als 100.000 US-Patente zugesprochen. Beteiligt waren 2017 mehr als 8.500 Forscher, Entwickler, Wissenschaftler und Designer aus 47 US-Bundesstaaten und 47 Ländern weltweit. Über 300 dieser Patente stammen von IBM Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Deutschland und dort mehrheitlich aus dem Forschungs- und Entwicklungszentrum bei Stuttgart. Das deutsche Team belegt damit hinter den USA, Indien und China Platz vier im firmeninternen Ranking.

Innovation

Status der Quanten-Ära – Seite 6

Das IBM Q Network ist ein weltweites Netzwerk von Industrie-, Forschungs- und Wissenschaftsinstitutionen, das das Ziel verfolgt, Quantentechnologie zu fördern und erste kommerzielle Anwendungen zu entwickeln – im Dezember 2017 startete das IBM Q Network mit 12 Gründungsmitgliedern. Diesen Gründungsmitgliedern steht seit Ende 2017 das 20-qubit-System zur Verfügung. Allerdings fördert IBM bereits seit 2016 ein wachsendes Quanten-Ökosystem mit IBM Q Experience.

Sicherheit

Fokus auf einen Aspekt des X-Force Berichts: Unachtsamkeit – Seite 10

Der aktuelle IT-Sicherheitsreport der X-Force-Forschung von IBM Security analysiert die wichtigsten Ergebnisse aus den weltweiten Sicherheitsvorfällen des Jahres 2017 und enthält die Einschätzung der Experten, was im Jahr 2018 auf uns zukommt. Der Bericht enthält umfangreiche Analysen aus verschiedenen Blickwinkeln und genaue Erklärungen zu den wichtigsten Angriffen des Jahres 2017 – siehe Link.

Doch in diesem Artikel richtet sich das Augenmerk auf den Faktor menschliches Versagen im hektischen Alltag. Hierbei ist die Abgrenzung von „menschliches Versagen durch Unachtsamkeit im hektischen Alltag“ zu „menschliches Versagen durch fachliche Nachlässigkeit“ nicht so einfach.

IT-MANAGEMENT

IBM Announcements – Power9 Scale-Out Server

Die neuen Scale-Out Server mit POWER9 – im Detail betrachtet – Seite 16

IBM hat die neuen Server-Modelle mit POWER9 Prozessoren für geschäftskritische Unternehmensanwendungen konzipiert und besonders optimiert im Hinblick auf die Einsatzbereiche Big Data, Analytics und künstliche Intelligenz im täglichen Geschäftsbetrieb, die Nutzung einer Hybrid Cloud, die Fähigkeiten einer Modern Data Platform sowie als gemischte Betriebssystemumgebung unter anderem für SAP Business Workloads mit SAP HANA.

Diese Systeme ermöglichen somit Infrastrukturlösungen, die neben der Verarbeitung von Geschäftstransaktionen auch Social und Mobile Lösungen mit IBM i, AIX und Linux Betriebsumgebungen ausführen. Folgende Server wurden vorgestellt: S922, S914,

S924, L922, H922 und H924.

Gliederung des Beitrags:

• POWER9 Chip – Leistung im Vergleich zu x86

• Single-Chip versus Dual-Chip

• Dynamic Performance Mode

• Günstige Konstellation

• Weitere wichtige Highlights

• Einsatzbereiche des Systems und Zuordnung der einzelnen Klassen zu den Einsatzbereichen

• Details zur IBM i S914

• Vergleich zwischen POWER8 und POWER9

• Unterstützte Betriebssysteme IBM i

PROGRAMMIERUNG

Neue Version DB2 Web Query for IBM i

DB2 Web Query for IBM i Release Version 2.2.1 2 – Seite 8

Seit dem 8. Dezember 2017 gibt es nun das neue Release, die Version 2.2.1 mit zahlreichen neuen Funktionen, in die der Autor, Michael Weber in diesem Beitrag einführt. Report Authoring (InfoAssist) und die erweiterte Datenanalyse sind durch die zusätzlichen Virtualisierungsmöglichkeiten jetzt einfacher und leistungsfähiger geworden. Report- und Dashboard-Navigation wird für die Endbenutzer, durch die Einführung von „Report-Autolink“, „Autodrill“ und dynamische Parametrisierung, vereinfacht. Administratoren profitieren von der präziseren Aufgabentrennung. Cloud oder Managed Service Anbieter haben die Möglichkeit, mit Hilfe von logischen Partitionen (LPARs) Benutzerlizenzen zu begrenzen.

Impressum – Seite 31