Report- und Dashboard-Navigation wird für die Endbenutzer, durch die Einführung von „Report-Autolink“, „Autodrill“ und dynamische Parametrisierung, vereinfacht. Administratoren profitieren von der präziseren Aufgabentrennung. Cloud oder ­Managed Service Anbieter haben die Möglichkeit, mit Hilfe von logischen Partitionen (LPARs) Benutzerlizenzen zu begrenzen.

Mit gültigem IBM Db2 Web Query Software-Wartungsvertrag ist der Upgrade auf die neue Version kostenfrei.

Db2 Web Query for i

Mit Einführung der neuen Version bietet Db2 Web Query for i zahlreiche neue Funktionen für das ­Reporting und die Analyse.

Der Endbenutzer kann einfacher von einem ­Report zum anderen navigieren,

durch die automatische Verknüpfung (Auto Link),

durch automatischen Drill-Down

und durch dynamische Parametrisierung.

Auch ist es jetzt möglich auch ohne vorherige Definition durch mehrere Reports zu steuern, um Datenelemente oder Details zu untersuchen oder sogar zu entscheiden, welcher Filter im Report wichtig ist.

Beispiel-Reports für System Administratoren

Es gibt als default mitgelieferte Reports. Diese wurden erstellt über IBM i Services mit Hilfe von SQL-Schnittstellen in den Systeminformationen, Operation System.

Ein aktuelles Thema in der Industrie ist die Datenvisualisierung. Db2 Web Query Version 2.2.1 liefert für den Datenanalysten diese Visualisierung. Diese Technologie hilft den Anwendern Muster in Daten zu ­visualisieren und Erkenntnisse daraus zu verfolgen. Neue Videodemonstrationen erleichtern das Erlernen mit dieser neuen Technologie.

Um Datenpunkte auf einer Karte, einem Dashboard oder einer eigen erstellen Ansicht darzustellen, wurden die geografischen Karten eingeführt. Diese geografische Datenanalyse wurde mit Esri® (*) -Komponenten erweitert, um zusätzliche Informationen schnell und einfach auf Ihre Karten zu bringen.

In Db2 Web Query wurden dafür mehrere zusätzliche Layer integriert. Weitere und andere Ebenen sind gegen Aufpreis über Esri® verfügbar. Diese Unterstützung ermöglicht es, demografische Daten anzuzeigen oder ein Layer wie z.B. Bus- oder Zugrouten hinzuzufügen. Popup-Informationen werden jetzt auch für Karten unterstützt.

Einer der Hauptvorteile von Db2 Web Query besteht darin, dass branchenübliche Methoden für das Erstellen von Meta-Daten genutzt werden können. Mit Version 2.2.1 ist die Arbeit mit Meta-Daten noch einfacher geworden.

Über den Autor

Der Autor Michael Weber ist Senior IT Spezialist für Power Systeme bei der IBM Deutschland GmbH und per Email erreichbar unter:

mweber (ät) de.ibm.com.

Quellen

IBM Db2 Web Query for i:

http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/db2/webquery/index.html

(*) Esri®: US-amerikanischer Softwarehersteller von Geoinformationssystemen

https://www.esri.de/

(**) 5733-WQM / Db2 Web Query DataMigrator ETL: DataMigrator for i ist eine separat bestellbare Erweiterung von IBM Db2 Web Query für i, die eine ETL-Lösung (Extract, Transform und Load) bereitstellt, die vollständig in IBM i ausgeführt wird. Dies ist nützlich für alle Db2 Web Query-Anwender, die Daten für das Reporting und Analysen konsolidieren oder eine optimale Berichtsumgebung erstellen möchten, die von einer vorhandenen Produktionsumgebung isoliert ist. Mit diesem neuen Produkt können Kunden Daten jetzt in einer einzigen Umgebung organisieren und konsolidieren, die für Query Reporting, Business Intelligence (BI) und Analysen optimiert wurde.