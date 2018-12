Download

MANAGEMENT

AI als Helfer im All

Small Talk und arbeiten im All mit KI – Seite 4

CIMON, der in Deutschland entwickelte und gebaute Astronauten-Assistent, kommuniziert mit Hilfe von Watson KI-Technologie. Der sich autonom fortbewegende Kugel-Roboter hat seine erste Zusammenarbeit mit dem ESA-Astronauten Alexander Gerst an Bord der Internationalen Raumstation ISS erfolgreich absolviert. CIMON kommuniziert mit Gerst per Sprache und führt dessen Befehle aus, um Gerst Informationen und Anleitungen für Reparaturen und wissenschaftliche Instrumente zu liefern oder diesem als mobile Kamera zu dienen sowie Routineaufgaben zu übernehmen, wie das Dokumentieren von Experimenten. Kernstück der Sprachkommunikation ist IBM Watson KI aus der Cloud. CIMONs „Eltern“ sind Airbus, die Ludwig-Maximilians-Universität München und IBM.

Social Media

Wahrheit und Vertrauen in Gefahr – Seite 6

Ein Team der University of Oxford hat sein Augenmerk auf die Gefährdung von Wahrheit und Vertrauen durch Social Media Manipulationen gerichtet und die Ergebnisse der Untersuchungen in „Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, 2018“ aufbereitet. Aus geschäftlicher Sicht geht dass all jene an, die für ihre Organisation oder ihr Unternehmen den Bereich Social Media betreuen. Es geht um das Vertrauen der Zielgruppe und darum, die Glaubwürdigkeit der Message so mit Fakten und sorgfältiger Formulierung zu erhöhen, dass auch ein aufmerksamer, in Sachen Social Media bewanderter Beobachter nicht gleich abwinkt. Leichte Opfer von manipulierten Messages wären dagegen die weniger aufmerksamen Leser.

IT-MANAGEMENT

Was macht IBM i

Einblicke in die Rechenzentren der IBM i Kollegen – Seite 10

Bei der Evaluierung der aktuellen Daten zu IBM i greift der Autor, Burgy Zapp von Schneider-Egestorf, zusätzlich auf die HelpSystems Erhebungen der beiden Jahre 2015 und 2016 zurück und ergründet, was sich alles geändert hat. Die Antworten stammen hauptsächlich von Entwicklern, CIOs und IBM i Administratoren und aus geographischer Sicht zu 50% aus USA sowie zu 25% aus Europa – angesichts der relativen geographischen Größe ein gutes Verhältnis. Bei der Hälfte der Betragten laufen knapp 50% aller Business Anwendungen auf IBM i und 34% der wichtigsten Business Anwendungen sind reine Green Screen Anwendungen. Der Autor erklärt, dass Grafik nicht wirklich wichtig zu sein scheint, sondern Stabilität (Hochverfügbarkeit) und Sicherheit. In der Erhebung von 2016 waren die wichtigsten drei Themen aktuell und für die Planung 2017 noch mit 58% Modernisierung, 39% Hochverfügbarkeit und 37% mobiler Zugriff. Sicherheit war 2017 und in der Planung für 2018 mit 72% nun das wichtigste Thema – ein großer Sprung gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum mit 33% für Sicherheit.

kurz & bündig

IBM Cloud NEWS – Seite 15

Diesmal widmen wir diese Seite ganz den Cloud News – Ausbau des IBM Cloud Verfügbarkeitsnetzes weltweit, C5 Testat, Ausbau der IBM Cloud Private und neue Services für die schnell wachsende Kundenzahl sowie die Erweiterung des Leistungsumfangs für die Plattform. Dazu zählt zum einen der „IBM Watson Assistant“ zur Entwicklung von KI-Assistenten, das heißt dialogorientierte KI-Lösungen. Zum anderen ermöglicht IBM erstmals den lokalen Einsatz von „IBM Watson Speach-To-Text“ zur automatischen Umwandlung und Analyse von derzeit sieben Sprachen in Text. Ergänzend werden Cloud Anwendungs-Szenarien kurz beschrieben.

IBM POWER9 Announcements

POWER9 Scale-Up Server E980 – Seite 16

Mit dem Power9 Enterprise System E980 reagiert IBM auf stattfindende Veränderungen und antizipiert die künftigen IT-Anforderungen der Unternehmen. IBM erklärt in Announcement-Briefings, dass der Schwerpunkt der IT-Strategie sich verlagere von der bisherigen transaktionsgetriebenen Economy, hin zu einer datenzentrierten analytischen Economy. Die Wertschöpfung entsteht durch die Gewinnung von Erkenntnissen aus strukturierten und unstrukturierten Daten.

Gliederung des Beitrags:

Einführung: warum so und nicht anders

Die POWER9 Modelle

POWER9 Systeme: Umgang mit den Daten

Sicherheit der POWER9 Systeme

Architektur

Upgrade-Pfade

Cloud Highlights

Enterprise E950

IBM Cloud

IBM Cloud-Szenarien – Seite 31

Sechs große Unternehmen realisieren Digitalisierungs- und Modernisierungs-Projekte mit Cloud Projekten – wir stellen diese Cloud-Szenarien vor.

