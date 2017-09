IBM erweitert All-Flash-Speicherlösungsangebot

Eine wachsende Zahl von Kunden setzt auf All-Flash-Speicher für hohe Geschwindigkeit und kurze Reaktionszeiten bei den stark wachsenden Datenmengen in Workloads aus Cloud und Cognitive-Anwendungen. IBM Storwize V7000F und IBM Storwize 5030F sind All-Flash-Arrays, die die Anforderungen bei einer großen Anzahl an primären Speicheranwendungen abdecken, und dies bei sehr hoher Wirtschaftlichkeit.

IBM „Flash In“ ist eine kostenfreie Initiative für ­Organisationen, die aktuell nicht IBM Kunden sind. Sie unterstützt mit Services die Migration von Speicher­umgebungen zur IBM Familie der All-Flash-Arrays. Im Rahmen des neuen Programms können neue ­Kunden an bis zu fünf aufeinander folgende ­Tagen ­Datenmigrations- und Installationsdienste erhalten für den Austausch vor Ort oder bei Upgrades.

Im Betrieb mit der IBM Spectrum Virtualize-Software reduzieren die Storwize All-Flash-Lösungen Kosten und Komplexität von Rechenzentren und Cloud-Umgebungen. Die preisgekrönte IBM ­Management-Software verbessert die ­Speichereffizienz mit Funktionen wie Echtzeit-Datenkompression, Thin ­Provisioning und Snapshot-Erstellung und ist ­einsetzbar mit ­circa 400 verschiedenen Speicher-­Array-Typen von einer ­Vielzahl von Anbietern. IBM Spectrum Virtualize ­optimiert auch die Datensicherheit, Zuverlässigkeit und kann die Betriebskosten senken. Die Software ­berücksichtigt automatisch ­Speicherklassen, ­migriert Daten von einem Speicherarray zu einem ­anderen, ­bietet Verschlüsselung für ­abgelegte Daten und ­repliziert remote Daten für Disaster-Recovery und Business-Continuity-Zwecke.

„Diese Ankündigung zielt auf ein klar umrissenes Kundenbedürfnis, das eine wesentliche Erhöhung der Speicherleistung erfordert, aber zu einem Preis, der mit der Realität der heutigen Rechenzentrums-­Budgets in Einklang steht“, sagt Ed Walsh, General Manager IBM Storage und Software Defined Infrastructure. „Die ­neuen IBM All-Flash-Lösungen können zur ­Zuverlässigkeit der IT-Infrastruktur von Unternehmen beitragen, die für Cloud- und Cognitive-Umgebungen benötigt wird.“

IBM Storwize V7000F und IBM Storwize 5030F ­bringen Funktionalität der Enterprise-Klasse in den Midrange- und Einstiegsbereich bei All-Flash-­Speichern. Sie benötigen weniger Zeit für ­Provisioning und ­Optimierung und können zu höherer ­Systemleistung beitragen.

In Kürze:

• Günstiger All-Flash-Mid-Range-Speicher: IBM Storwize V7000F verbessert die Leistung um