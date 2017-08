Download

MANAGEMENT

Schwerpunkt Sicherheit

Serie Security-Produkte: Teil 1 – QRadar 4

Aufgabe der Informationstechnologie ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen ín den Bereichen Einkauf, Logistik, ERP und so weiter. Für den Bereich Security automatisiert Sense Analytics die Sicherheitsmaßnahmen durch Erkennen der Risiken, Überwachung der Infrastruktur im Hinblick auf deren Gefährdung durch interne und externe Bedrohungen sowie durch forensische Analysen und Gefährdungsbekämpfung nach erfolgter Priorisierung basierend auf geplanter Abwehr. Dies ersetzt zeitraubende Einzelaktionen und deren Koordination durch das IT-Personal des Unternehmens.

IT-MANAGEMENT

Smart Grid – Digitalisierung

Eine Referenzarchitektur für die Digitalisierung des Energie-Sektors – Teil 3 – Internet of Things, Cognitive Computing und Augmented Reality 8

Dieser dritte Teil ordnet für jede Energiesektor-Domain einschließlich ihrer Subdomains, die im vorigen Teil herausgearbeitet wurden, Schlüsselbegriffe beziehungsweise Bausteine in das Modell zur Digitalisierung begründet ein. Zudem werden zusammengehörige Begriffe zu sogenannten „Umbrella Terms“ gruppiert, welche sich an den drei Hauptfeldern der Digitalisierung Internet of Things (IoT), Cognitive Computing (CC) und Augmented Reality (AR) orientieren, die wir im ersten Teil der Artikelserie vorgestellt haben. Damit die Einordnung nachvollziehbar und die Abbildungen übersichtlich bleiben, erfolgt die Einordnung jeweils domänenspezifisch. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Begriffe teilweise in mehreren Domänen wiederfinden.

KI Services

Plattform für kognitive Services 17

IBM hat am 12. Juli 2017 die erste Watson-basierte Services-Plattform vorgestellt, die über die IBM Cloud verfügbar ist. Durch die Integration kognitiver Fähigkeiten können damit also nicht nur repetitive, sondern vor allem auch anspruchsvollere Aufgaben automatisiert abgewickelt.

Jubiläum

JUBILÄUM ROHA: 20 Jahre SpoolMaster 18

Modernisierung und Fortschritt sind Tradition bei ROHA: Für die Verwaltung ihrer Geschäftsprozesse setzen viele Mittelständler und Großunternehmen die bewährte IBM AS/400 ein – insbesondere wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit. Die effiziente Abwicklung von Druckaufträgen übernehmen Output Management Systeme, deren Aufgaben mittlerweile über das klassische Drucken weit hinausgehen.

Sonderseiten

Sonderseiten HR / Personal / Zeitwirtschaft

Wissen ist Macht – vom Nutzen der Personalmessen 20

Der Wandel der Arbeitswelt betrifft uns alle. Welche Tätigkeiten/Personengruppen werden in Zukunft gefragt sein – beziehungsweise nicht mehr gefragt sein? *1 Inwiefern werden Arbeitsabläufe und Arbeitsumgebungen ganz anders gestaltet? Ist jeder Fachabteilungsleiter ein Experte für digitale Transformation und Industrie 4.0 oder sitzen diese Experten eher in den HR-Abteilungen oder eigentlich nur in der IT?*2 Ein große Gefahr besteht darin, wenn kleinere Unternehmen und öffentliche Verwaltungen davon ausgehen, ihre Mitarbeiter seien ja bereits Experten für Digitales, wenn nicht gar Experten für Industrie 4.0 Projekte, da sie ja alle täglich mit Smart Phones, Tablets, teils auch mit Smart Homes und bald mit digital angebundenen KFZ umgehen.*3 Diese überspitzte Formulierung würden die Leitungen dieser Organisationen sicher als unzutreffend weit von sich weisen – zu Recht?

Produktvorstellung

TIMESYS: Wie wär´s mit Spitzentechnologie 21

für das Zeitmanagement?

Produktvorstellung

Fertige HR Prozesse = Fertige Lösungen 24

Der Autor, Lothar Steyns, SUMMIT IT, beleuchtet die Überlegungen und Kriterien, die bei der Auswahl einer Personal-Lösung Bedeutung haben.

PROGRAMMIERUNG

Temporal Tables

Gestern, heute, morgen… Temporal Support in DB2 for i 28

Durchbruch im deutschsprachigen Raum bisher kaum beachtet: Zeitreisen sind möglich! Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein IBM Power System mit dem Betriebssystem IBM i in der aktuellen Version 7.3. Das darin enthaltene relationale Datenbankmanagementsystem (RDBMS) DB2 for i führt das neue Feature namens „Temporal Support“ (TS) ein. Dabei handelt es sich um eine systemseitige Historisierung von geänderten (Update) oder gelöschten (Delete) Datensätzen. Die Datenbank unterstützt temporale Abfragen durch neue SQL-Statements. Der Autor, Patrick Arnold, Technical Consultant im Geschäftsbereich DCW bei All for One Steeb, führt in diesem ersten Teil seiner Serie in das Thema ein und behandelt die erforderlichen Programmierzeilen für die Umsetzung dieser neuen Technologie mit DB2 for i.