ePrint NEWSolutions 2018 Nr 2

MANAGEMENT

IBM Announcements – Mainframe z14

Die neuen Mainframe Server s14 – Seite 4

Neu sind seit April 2018 IBM z Systeme, die cloud-fähig sind und eine einfache Integration in Cloud-Rechenzentren und Private Cloud-Umgebungen ermöglichen, da sie auf Standard-Industrie-Rack-Maßen beruhen („19 Zoll“). Es handelt sich um die Systeme mit der Bezeichnung IBM z14 Model ZR1 und IBM LinuxONE Rockhopper II. Eine Vielzahl von Komponenten und Features beider Modelle wurde im deutschen IBM Labor in der Nähe von Stuttgart entworfen und entwickelt, wie zum Beispiel das neue Prozessorboard und mehrere Karten-Designs, die entscheidend zur Anpassung der z-Technologie an das Single-Frame-Design beitragen.

Urheberrecht

Pro Meinungsfreiheit im Netz! – Seite 7

Am 5. Juli 2018 hat das EU-Parlament im Plenum das Mandat für die Verhandlungen der umstrittenen Urheberrechtsreform mit dem Ministerrat abgelehnt.

Digitalisierung – Soziale Medien

Digital Policing: Das große Potenzial Sozialer Medien – Seite 8

Die Digitalisierung hat längst den öffentlichen und damit auch den polizeilichen Sektor erreicht. Wie das Autorenteam Marvin Zielaskowski, Gregor Sultanow und Jan Christian Selke erläutert, begründet sich die Notwendigkeit von Digital Policing in verschiedenen Umständen. Zum einen finden Straftaten nicht mehr ausschließlich in der physischen, sondern auch zunehmend in der digitalen Welt statt und zum anderen liefert die digitale Welt einen erheblichen Beitrag für die Kommunikation zwischen Polizei und Bevölkerung und für die Ermittlungsarbeit von in der Realwelt stattfindenden Straftaten. Dieser Artikel gibt einen Überblick der Einsatzpotenziale Sozialer Medien durch die Polizei und stellt ihre Motivation, deren Notwendigkeit und den Ist-Zustand dar.

IT-MANAGEMENT

Fakten zur Unternehmens-Sicherheit

Unternehmens-Projekt Sicherheit – Fakten aus erfolgreichen Projekten nutzen – Seite 14

Alle Umfrage-Ergebnisse zum Thema Sicherheit stimmten 2017 und 2018 darin überein, dass noch viel getan werden muss. Manche der detaillierteren Umfragen zeigen, dass sogar eine gar nicht so geringe Anzahl an Unternehmen und Organisationen noch in der Planungsphase stecken und nur punktuelle Maßnahmen eingeführt hat. Diese Unternehmen haben nun den Vorteil, dass sie aus den Erfahrungswerten und Projektplanungs-Informationen, die aus den Umfragen hervorgehen, lernen und damit ihr eigenes Security und Cybersecurity-Projekt beschleunigen können. Die abgebildeten Grafiken bieten ein Gerüst mit Fakten für Planung und Perfektionierung dieses Aufgabenkomplexes im eigenen Unternehmen.

Gliederung des Beitrags:

I. – Das Bild am aktuellen Beispiel DSGVO

II. – Widerstandsfähigkeit gegen Cyberattacken

III. – Analyse der Kosten durch Datenpannen

IV. – IoT und Sicherheit

V. – Biometrie auf dem Vormarsch

PROGRAMMIERUNG

Technology Refreshes für IBM i

IBM® i 7.2 & 7.3 – Die neuen Technology Refreshes (TR) im Überblick Seite 24

Zeitgleich mit Ankündigung der POWER9 ™ Scale Out Server im Februar 2018 wurde IBM® i 7.2 TR8 und IBM® i 7.3 TR4 angekündigt. Die neuen TR’s stehen seit dem 16. März 2018 zur Verfügung. Der Autor, Michael Weber, hat seine ausführliche technische Einführung in die Installation der TRs und deren technische Voraussetzungen, sowie die Erläuterungen zu den zahlreichen, teils überraschenden Neuerungen und Highlights mit vielen sprechenden Abbildungen sowie weiterführenden Links versehen.