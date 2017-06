Download

Modernisierung mit IBM i

Als übergreifendes Thema dieses Interviews mit Ralf Dannemann (IBM, Director POWER Platform D/A/CH), sprach Burgy Zapp von Schneider-Egestorf, NEWSolutions, das Thema der Modernisierung in IBM i Abteilungen an. Begleitend fand ein Gespräch zu dritt statt mit Dr. Wolfgang Rother (IBM, Leading Technical Sales Professional) über die strategische Entwicklung der POWER Chips mit den Schwerpunkten: Leistungs-Anforderungen von „KI Use Cases“ an Prozessor-Architekturen und neue Mehrwerte für bestehende Server Installationen.

Wie geht es IBM i ?

Die dritte Folge der jährlichen Studie zum Status von IBM i weltweit ermöglicht einen schönen Blick auf sich nun deutlich abzeichnende Trends. Mit Blick auf die Erkenntnisse aus den drei „IBM i Marketplace Survey“ hebt der Autor Tom Huntington, Executive Vice President of Technical Solutions HelpSystems, als Highlights die folgenden Bereiche hervor: 1. Bedenken bezüglich der Sicherheit äußerten diesmal 71,3% der Befragten (gestiegen von 33,1% in 2015); 2. Die Sorgen zum Thema Hochverfügbarkeit haben in der Umfrage 2017 gegenüber 2016 um 20% zugenommen; 3. Gegenüber 2015 stieg die Zahl der Unternehmen, deren IT „vollautomatisiert“ läuft, d.h. ohne Kontrollperson, von 50,3% in 2015 auf 67,7% in der Studie 2017; 4. Die Zahl der Unternehmen mit IBM i liegt mit minus 1,2% in einem sehr stabilen Bereich; 5. Stolze 94,6% der Umfrageteilnehmer schreiben der IBM i den höchsten ROI zu – ein gleichbleibend hoher Prozentsatz, wobei 72% aller Befragten in heterogenen Umgebungen arbeiten, also Vergleiche anstellen können.

Smart Grid – Digitalisierung

Eine Referenzarchitektur für die Digitalisierung des Energie-Sektors – Teil 2 – Modellierung der fachlichen Domains

Im ersten Teil der Artikelreihe zur Digitalisierungsarchitektur haben Dr. Eldar Sultanow et al in die Thematik des Energiesektors eingeführt und die Grundlagen zur Entwicklung einer Referenzarchitektur geschaffen. In diesem zweiten Teil erfolgt die Modellierung der fachlichen Domains des Energiesektors. Ferner wird die Referenzarchitektur der Energiebranche unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung erarbeitet.

Power für Ihr Business

Um den vertrauten Wünschen und den stets neuen Bedürfnissen von Unternehmen, hinsichtlich ihrer IT-Lösungen, gerecht zu werden, braucht es eine ordentliche Portion Erfahrung, intelligente Softwareprodukte die mitwachsen und betriebswirtschaftliches Know-how. Wolfgang M. Roser stellt NAB/400 vor und erläutert, warum Standard-Lösungen nicht immer ideal sind.

Entspannte Anwendungs-Modernisierung am Beispiel der Berlinale

Bei Berlinale denkt man zuerst an das weltweit anerkannte Filfestival mit internationalen Stars, viel Glamour und spannenden, ausgezeichneten Filmen. Doch dahinter steht viel Aufwand für perfekte Organisation und eine IT mit Datenbank-gestützten Anwendungen. Die aus fachlicher Sicht verfasste Fallstudie eröffnet interessante Einblicke, wie der Herausforderung begegnet wurde, während einem sich über Jahre hinziehenden successiven Ersatz von Altanwendungen, zwei Datenbanken zu übernehmen und stets die Anwender mit aktuellen Daten zu versorgen.

curl – IBM i Fixpacks herunterladen leicht gemacht

Wer hat sich nicht schon einmal darüber geärgert, wenn der FTP Download von großen Dateien, wie PTF Packages, auf das IBM i System abbricht und nichts anderes übrig bleibt, als das unvollständige File komplett neu zu laden. Das mit IBM i 7.3 TR2 in 5733-OSP kostenfrei verfügbare Open Source Produkt curl schafft nun Abhilfe. curl steht für „Client for URL“ und kann sowohl für den Download als auch den Upload von Dateien über eine Vielzahl von Protokollen, u.a. auch FTP, genutzt werden. Wie das funktioniert, erläutert Dr. Wolfgang Rother anhand eines Beispiels.