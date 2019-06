Die Multicloud systematisch vorbereiten und managen

Bereits 2018 veröffentlichte das IBM Institute for Business Value einen Leitfaden für das Multi Could-Management – IBM erhebt regelmäßig Informationen zum Status der Cloud-Akzeptanz und -Planung. Im Februar 2019 stellte IBM neue, hybride Cloud-Funktionen vor. Damit können Applikationen und Workloads nahtlos und sicher in jede Public- oder Private-Cloud und On-Premise-IT-Umgebung migriert, integriert und darin verwaltet werden.

Bericht von Isabella Pridat-Zapp

Laut Studien des IBM Institute for Business Value planen nahezu alle der befragten Unternehmen (98 Prozent), bis 2021 hybride IT-Architekturen einzuführen. Aber nur 38 Prozent werden über die Werkzeuge und Prozesse verfügen, die nötig sind, um in solchen Umgebungen arbeiten zu können. Innerhalb von 3 Jahren (gerechnet ab 2018) wollten 98% der antwortenden Unternehmen multiple Hybrid Clouds implementieren. Zwei Drittel dieser Unternehmen halten eine aktiv gemanagte Multicloud-Umgebung für einen wesentlichen Beitrag zur Kostensenkung des Unternehmens.

Eine de facto Multicloud-Umgebung ist bereits durch Einführung von Cloud-Anwendungen auf Abteilungsebene entstanden, berichten 59% dieser Unternehmen.

Allerdings gibt das Team des IBM Institute for ­Business Value zu bedenken, dass diese Angabe nur die Cloud-Nutzungen erfasst, von denen die Führungskraft weiss. In den meisten Unternehmen gibt es laut den Studien-Autoren einen Wildwuchs von „Shadow Cloud Services“.

Die komplette IBM Studie „Tailoring hybrid cloud: Designing the right mix for innovation, efficiency and growth” erhalten Sie unter http://ibm.biz/tailoringcloud