„Unmap“ für IBM® Spectrum Virtualize Konfigurationen

Seit März 2018 unterstützt IBM® i an direkt angeschlossenen Flash­Systemen, diese Funktion. Mit TR 5 und TR 9 können nicht nur FlashSysteme sondern jetzt auch IBM® Storwize-Konfigurationen direkt oder über VIOS N-Port-ID-Virtualisierung (NPIV), mit oder ohne Fibre Channel-Switch angeschlossen werden.

Unmap stellt den externen Speicher wieder her, sobald ein Objekt gelöscht wird und gibt den Speicherplatz wieder frei. Unmap ist in Verbindung mit Spectrum Virtualize „Data-Reduction-Pool“ nützlich.

Es ist keine besondere Aktion erforderlich, um die IBM® i-Unterstützung zu aktivieren. Durch das Laden und Anwenden der Technology Refresh-PTFs-wird die Funktion wirksam.