Zeitgleich wird auch ein neuer Technology Refresh (TR) für IBM® i 7.3, TR6 angekündigt. Der neue TR steht ab 10. Mai 2019 und IBM® i 7.4 ab 21. Juni 2019 zur Verfügung.

Für IBM® i 7.2 wird es keine neuen Verbesserungen und Funktionen mehr geben. Technology Refresh 9 vom 14. September 2018 ist für dieses Release die finale Version.

Die Hardwarevoraussetzungen sind für IBM® i 7.4 die Power Systeme in POWER8™- und POWER9™-Prozessortechnologie. Hardware und Betriebssystem-Version siehe Abbildung 2.

IBM® i System Support

Das neue Release IBM® i 7.4 umfasst die gesamte Palette, vom Basisbetriebssystem, Db2 for i, über die Anwendungsentwicklung bis hin zur Verfügbarkeit.

Die neuen Funktionen werden wie immer unter Beibehaltung der branchenweit führenden Sicherheitsmerkmale bereitgestellt, für die das Betriebssystem IBM® i bekannt ist. Versionen siehe Abbildung 2.

Detailinformationen findet man auf der IBM Developerworks Webseite

IBM® i 7.4 – Base Enhancements

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technology%20Updates/page/IBM%20i%207.4%20-%20Base%20Enhancements

IBM® i 7.3 – TR6 Enhancements

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technology%20Updates/page/IBM%20i%207.3%20-%20TR6%20Enhancements

Literaturhinweise

Beitrag zum POWER9 Chip

NEWSolutions 4/2017, Seite 8

Die POWER9-Chip-Familie Vor gut einem Jahr (Ende 2016) hat IBM auf der 28. Hot-Chip-Konferenz den POWER9-Chip vorgestellt, bisher aber noch keine POWER9-Modelle angekündigt. Insofern stellen sich viele Kunden, gerade bei Auslaufen von Leasingverträgen, die Frage: Soll ich POWER8 kaufen oder den bestehenden Vertrag verlängern? Der POWER9 Chip mit 14nm wurde von IBM mit Blick auf die cognitive Ära entwickelt, während die auf dem 22nm-POWER8-Chip basierenden Maschinen laut IBM für Big Data Verarbeitung optimiert wurden. Der Autor, Dr. Wolfgang Rother, liefert Fakten für eine fundierte Entscheidung.

Beiträge zur POWER9 Hardware

NEWSolutions 1/2018 Seite 16

Die neuen Scale-Out Server mit POWER9 – im Detail betrachtet IBM hat die neuen Server-Modelle mit POWER9 Prozessoren für geschäftskritische Unternehmensanwendungen konzipiert und besonders optimiert im Hinblick auf die Einsatzbereiche Big Data, Analytics und künstliche Intelligenz im täglichen Geschäftsbetrieb, die Nutzung einer Hybrid Cloud, die Fähigkeiten einer Modern Data Platform sowie als gemischte Betriebssystemumgebung. Diese Systeme ermöglichen somit Infrastrukturlösungen, die auch Social und Mobile Lösungen mit IBM i, AIX und Linux Betriebsumgebungen ausführen. Folgende Server wurden vorgestellt: S922, S914,S924, L922, H922 und H924.

NEWSolutions 3/2018 Seite 16

Der POWER9 Scale-Up Server E980 Mit dem Power9 Enterprise System E980 reagiert IBM auf stattfindende Veränderungen und antizipiert die künftigen IT-Anforderungen der Unternehmen. IBM erklärt in Announcement-Briefings, dass der Schwerpunkt der IT-Strategie sich verlagere von der bisherigen transaktionsgetriebenen Economy, hin zu einer datenzentrierten analytischen Economy. Die Wertschöpfung entsteht durch die Gewinnung von Erkenntnissen aus strukturierten und unstrukturierten Daten. IBM hat eine wesentliche TCO-Ersparnis gegenüber einer entsprechenden Vorgänger-Maschine beispielhaft errechnet: 35% innerhalb 3 Jahren.

NEWSolutions 6/2018 Seite 14

POWER9: Enterprise Maschine E950 mit AIX und Linux Seit der dritten November-Dekade sind alle 2018 angekündigten Power9 Server der IBM verfügbar. Die im Jahr 2018 vorgestellten Server sind nicht nur nach Größe „geordnet“ sondern decken ganz spezifisch bestimmte Anforderungen ab. Die Autorin Isabella Pridat-Zapp stellt die technischen Details der E950 vor – gestützt auf Grafiken und Abbildungen von IBM. Neben den neuen Technologien – oder wohl eher infolge der neuen Technologien – ist das besondere an der Maschine, dass eine heutige Anschaffung laut IBM innerhalb von 3 Jahren eine TCO-Ersparnis von 50% gegenüber der Nutzung einer Vorgänger-Maschine ergeben würde.

Beiträge zu Storage

Obwohl schon älter, bietet dieser Beitrag einen Blick in die Zukunft der Storage, d.h. IBMs Storage Vision: Ralf Colbus, IBM Senior Storage Experte:

NEWSolutions 10/11 2014 S. 12

Storage: Strategie und Technik NEWSolutions erbat von Ralf Colbus Informationen zu den Storage-Ankündigungen aus zwei Perspektiven: 1. Was ist aus strategischer Sicht besonders wichtig? und 2. Welches sind die interessantesten technischen Highlights?

NEWSolutions 4/2017 S. 12

Neue Magnetband-Speichertechnologie Wissenschaftler von IBM Research, Zürich, haben erstmals Daten mit einer Speicherdichte von 201 Gigabits pro Quadratzoll (rund 6,45 cm²) auf einem vom japanischen Unternehmen Sony Storage Media Solutions entwickelten so genannten Sputtered magnetic Tape-Prototypen geschrieben.

NEWSolutions 4/2017 S. 13

Die Software Spectrum Protect Plus Ende August kündigte IBM die neue Storage-Software Spectrum Protect Plus mit Verfügbarkeit im 4. Quartal 2017 an. Die neue Storage-Software vereinfacht die Sicherung von Daten in der Cloud, in virtualisierten und RZ-Umgebungen und natürlich auch für z-Shops.

NEWSolutions.de online: http://newsolutions.de/it/neue-all-flash-speichersysteme

Neue all-Flash-Speichersysteme IBM hat die neuen Speicher IBM DS8884F, DS8886F und DS8888F speziell für Analyseanforderungen in der Unternehmens-IT entwickelt. Analytic Class Storage – das Speichersystem IBM DS8888F eignet sich besonders für kognitive Echtzeitanalysen und die Entscheidungsfindung.

Über den Autor:

Der Autor Michael Weber ist Senior IT Spezialist für Power Systeme bei der IBM® Deutschland GmbH und per Email erreichbar unter: mweber (ääät) de.ibm.com.