Neues von der IBM Hardware Management Console – Teil 1

von Edelgard Schittko

Zeitgleich mit den verschiedenen Modellen der IBM POWER9 Enterprise Systeme E950 und E980 ­wurden auch mehrere neue Maintenance-Level der Version 9 Release 1 der Software zur IBM Hardware Management Console (HMC) verfügbar. Deswegen wird die Autorin Edelgard Schittko in diesem Teil 1 und in einem späteren Artikel Anfang 2019 in Teil 2 das komplette Portfolio von 2018 zur HMC und zur virtuellen HMC (vHMC ) vorstellen einschließlich der Funktionen von Version 9 und einen Ausblick auf die weitere ­Entwicklung in 2019 / 2020 geben.

Danksagung & Trademarks

Vielen Dank an Shamsundar Ashok IBM Austin, USA für die Hilfe zu diesem Artikel und insbesondere für die Abbildung 1.2..

Vielen Dank an meinen Kollegen Dr.Michael Perzl für die Bereitstellung der remoten Testinstallation bei der IBM in München.

Trademarks siehe https://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml

Hier in Teil 1 ist der Schwerpunkt die Roadmap der IBM HMC / vHMC und die Planungsinformationen für 2018 / 2019 / 2020 und anhand einiger Screenshots werden erste „Impressionen“ zu Version 9 Release 1 gegeben.

In Teil 2 werden funktionale Details zu Version 9 ­Release 1 aufgeführt und anhand von weiteren Screen­shots aus einer Testinstallation vorgestellt.

1. HMC / vHMC Roadmap

Stand November 2018 gibt es vier HMC-Optionen, siehe Abbildung 1.1:

IBM 7063-CR1 ist eine Kombination aus Hardware und Software, es ist eine Hardware Management Console, basierend auf einem IBM POWER8 ­System und mit der HMC-Software, aktuell ist Version 9 Release 1

IBM 7042-CR9 ist auch eine Kombination aus Hardware und Software, basierend auf einem Intel (x86)- System und mit der HMC-Software, diese Kombination ist zurückgezogen vom Vertrieb seit 20.07.2018, also nicht mehr neu bestellbar, es gibt aber nach wie vor Software-Wartung für 7042-CR9

die virtuelle HMC V9 auf x86 ist eine Software-Lösung für x86-Umgebungen ( in der Regel ­Intel-basierend ) und wird über das Lizenzprogramm 5765-HMW bestellt (Hinweis: bitte die neue Lizenzprogramm-Nummer 5765-HM W beachten, die Vorgängerversion V8 hieß 5765-HMV)

beachten, die Vorgängerversion V8 hieß die virtuelle HMC V9 auf IBM POWER8 / ­POWER9 ist eine Software-Lösung für IBM Power-Umgebungen und wird über das Lizenzprogramm 5765-HMB bestellt (Hinweis: bitte die neue Lizenzprogramm-Nummer 5765-HMB beachten, die Vorgängerversion V8 hieß 5765-HMA)

In Abbildung 1.2 wird die IBM HMC Hardware Roadmap dargestellt, d.h. aktuell gibt es als sogenannte „HMC Appliance“, also eine HMC als Kombination aus Hardware und Software, ausschließlich die Power-basierende HMC 7063-CR1, keine basierend auf x86 ( 7042-CR9 ) . Außerdem werden die zeitlich zugehörigen HMC Software-Versionen in der Abbildung 1.2 aufgeführt: HMC 8.7.0 für 2017 bzw. HMC 9.1.xxx für 2018 und später, für 2019 wird eine neue HMC Version 9.2.930 ( aka Version 9 Release 2 Maintenance Level 930 ) in Aussicht gestellt.

Hier ist die Empfehlung, im IBM FixCentral

https://www-945.ibm.com/support/fixcentral/ immer den „richtigen“ Pfad bzgl. der Downloads auszuwählen, es gibt vier verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, siehe Abbildung 3.8.

Über die Autorin

Die Autorin Edelgard Schittko ist Senior IT Spezialistin bei der IBM Deutschland GmbH und als solche ist sie Autorin zahlreicher HMC Expert Artikeln. Edelgard Shittko ist per email erreichbar unter: EJ_Schittko ( ät ) de.ibm.com